Вена, 22 мая, 2022, 03:36 — ИА Регнум. В Австрии анархисты захватила виллу на озере Аттерзе, которая по их мнению принадлежит председателю ВЭБ. РФ Игорю Шувалову, пишет Salzburger Nachrichten.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов

Как сообщает издание, активисты 21 мая заняли виллу (она находится на реставрации) в Санкт-Гильген-Бургау — скваттеры называют себя членами «союза свободных анархистских организаций». Они выступают против специальной военной операции на Украине и требуют остановить «приватизацию» озера Аттерзе и конфисковать недвижимость у Игоря Шувалова.

Одна из анархисток заявила, что они будут требовать, чтобы дом отдали беженцам, дезертирам и бездомным. К вечеру оккупанты покинули дом.