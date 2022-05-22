Киев, 22 мая, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Посольство США в Киеве разместило в своём официальном аккаунте в Twitter картину Ильи Репина «Запорожцы» c дорисованным на ней главой Белого дома Джо Байденом в момент подписания «закона о дополнительной поддержке Украины».

Circa.com Эмблема Госдепа США

«Художественная визуализация президента США, подписывающего двухпартийный акт о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в комментарии к публикации, написанном на украинском и английском языках.

Напомним, 21 мая Джо Байден подписал ранее одобренный Конгрессом закон о выделении финансовой помощи Киеву на беспрецедентную сумму в $40 млрд, половина из которой будет затрачена на поставки вооружения для украинской армии.

По данным газеты The Washington Post, в планы Белого дома входит, в частности, поставка Украине зенитных ракетных комплексов Patriot и дальнобойной артиллерии.