Пхеньян, 22 мая, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Не менее 186 090 человек с симптомами «неизвестной лихорадки» было выявлено за прошедшие сутки в Северной Корее. Об этом 22 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с конца апреля в КНДР общее число заразившихся «лихорадкой» составило более 2,64 млн. Из них выздоровели 2,06 млн, 579 тыс. пациентов находятся под наблюдением врачей.

За последние 24 часа среди заразившихся лихорадкой скончался один человек, общее число летальных исходов достигло 67 случаев. Отмечается, что после резкого роста числа инфицированных, начался постепенный спад, впервые за десять дней суточное число заразившихся составило менее 200 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом случае летального исхода среди пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки» в КНДР. Отмечается, что у одного из умерших было подтверждено заражение штаммом коронавируса «Омикрон» BA.2 («Стелс-омикрон»).