Мариуполь, ДНР, 22 мая 2022, 03:10 — REGNUM В числе группы сдавшихся боевиков в Мариуполе пользователи признали на одной из фотографий американского адмирала в отставке Эрика.
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Мужчина в возрасте в камуфляже на снимке очень похож на Эрика Олсена, пишут СМИ.
Также есть предположение, что среди тех, кто сдал оружие есть и британский подполковник Джон Бэйли и четверо военных советников из стран НАТО.
Военные ведомства пока информацию не подтвердили.
Олсену 70 лет. В 90-х годах он участвовал в войне против Ирака. Позже был замкомандующим Сил спецопераций США. Эрик Олсон лично участвовал в 2011 году в убийстве Усамы бен Ладена.
Как сообщало ИА REGNUM, среди сдавшихся на «Азовстали» боевиков есть иностранцы. Об этом 21 мая заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».