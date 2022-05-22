Москва, , 02:47 — REGNUM Определенная часть российских пенсионеров может в июне получить по 10 тыс. рублей.

Пенсионер Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, по информации PRIMPRESS выплату получат те из пенсионеров, которые оформятся как самозанятые.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, многие пожилые граждане имеют подработку и оформив себя в качестве самозанятого получат массу преимуществ, в частности, Пенсионный фонд уже не будет их считать официально работающим, поэтому будет доступна ежегодная индексация пенсий, а также все положенные только неработающим пенсионерам льготы.

«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 1,5 млн пожилых жителей Австралии полагаются на пенсию по возрасту как на основной источник дохода. При выплате максимальной ставки одиноким пожилым людям размер пенсии составляет чуть более 17 500 долларов США.