Вашингтон, 22 мая, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Намёк на то, что Вашингтон не планирует налаживать отношения с Москвой, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе выступления 21 мая перед выпускниками Джорджтаунского университета.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен отметил, что на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете перед выпускниками выступила певица Тейлор Свифт, но аппарат госсекретаря США не позволил ему принести с собой гитару.

Блинкен пошутил, что он мог бы спеть под гитару песню Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») и посвятить её российскому президенту Владимиру Путину, но аппарат Блинкена не дал ему осуществить замысел.

«Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», — добавил госсекретарь США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России опубликовал список граждан иностранных государств, которым запрещено въезжать на российскую территорию.