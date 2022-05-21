Москва, 22 мая, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением предоставлять сотрудникам, которые на работе подвергаются стрессам, дополнительный выходной.

Депрессия

По мнению инициатора, «события двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян».

Со своим предложением Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой — его письмо есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительного выходного дня для тех профессиональных сфер, где стресс является неотъемлемой частью рабочего процесса. Было бы оправданно предоставить право на такой выходной день раз в месяц в любую дату, удобную работнику», — предложил парламентарий.

Борис Чернышов приводит статистику, по которой от депрессии лечится каждый восьмой житель Москвы, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — каждый девятый.

«Эмоциональные перегрузки приводят к усталости ума, душевной пустоте и уменьшению производительности труда», — резюмирует депутат.