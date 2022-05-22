Москва, , 02:11 — REGNUM По данным ВОЗ в мире уже зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой в 12 странах мира. Ещё у 28 человек — есть подозрения на заражение.

Обезьяны

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Отмечается, что официальных летальных случаев от оспы обезьян пока не нет.

С 13 мая заражения выявили в Великобритании, США, Бельгии, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

Заболевания чаще всего выявляются у мужчин.

Ситуация развивается, и ВОЗ ожидает, что по мере расширения эпиднадзора в неэндемичных странах будет выявлено больше случаев оспы обезьян. Имеющиеся данные говорят о том, что наибольшему риску подвергаются те, кто имел тесный физический контакт с человеком, больным оспой обезьян, в то время как у них наблюдаются симптомы.

Как сообщало ИА REGNUM, врачей-эпидемиологов задуматься о возобновлении вакцинации от натуральной оспы призвал задуматься на фоне распространения за рубежом обезьяньей оспы специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.