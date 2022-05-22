Москва, , 01:55 — REGNUM Врачей-эпидемиологов задуматься о возобновлении вакцинации от натуральной оспы призвал задуматься на фоне распространения за рубежом обезьяньей оспы специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов 21 мая в беседе с ТАСС.

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По мнению Жемчугова, оспы обезьян опасаться не стоит, но нужно задуматься о возобновлении вакцинации от натуральной оспы. Как пояснил иммунолог, это «как подстелить соломку», тем более, что, по словам специалиста, исключить до конца вероятность биотерроризма нельзя.

Жемчугов уточнил, что обезьянья оспа сохранилась в природе благодаря мелким грызунам. Натуральная оспа исчезла, так как у неё не осталось природных очагов. Иммунолог отметил, что панику, в связи с выявлением заразившихся обезьяньей оспой в ряде стран мира, не стоит, но специалистам надо решить вопрос о возобновлении вакцинации, возможно, с доработкой вакцины от натуральной оспы.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что часть граждан России защищены от оспы обезьян благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, которая проводилась в стране до 1980 года. Ряд специалистов указал, что специальной вакцины от обезьяньей оспы нет, но от этой инфекции может защитить вакцина от натуральной оспы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что случай возможного заражения обезьяньей оспой исследуется в Греции. Заражённые вирусом оспы обезьян, по данным ВОЗ, уже выявлены в 11 странах мира. На территории России случаев заражения нет, при этом у российских специалистов есть всё необходимое для выявления диагностики и лечения заболевания.

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