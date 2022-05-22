Москва, , 01:40 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал инициативы по ограничению продаж спиртного в стране.

Пьянство в семье Maxpixel.freegreatpicture.com

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«Мы считаем, что эти инициативы нужно поддерживать и всячески их развивать», — сказал Мурашко журналистам в ходе рабочей поездке в Курскую область.

Министр отметил, что положительный опыт антиалкогольной кампании есть в Якутии и Забайкалье. Михаил Мурашко напомнил, что алкоголь не только наносит вред здоровью, разрушает семьи, но и является токсическим ядом в медицине.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование пропаганды здорового образа жизни и санитарно-гигиенического просвещения населения.