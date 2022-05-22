Москва, , 01:30 — REGNUM Западные санкции могут поспособствовать более чем трёхкратному росту товарооборота между Россией и Таиландом. Об этом заявил 21 мая глава Минэкономразвития России Максим Решетников на брифинге после встречи министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, товарооборот между Россией и Таиландом за 2021 год составил $2,8 млрд, однако потенциал взаимной торговли — намного больше.

«Планка в $10 млрд, которую мы наметили ранее, по-прежнему остаётся целью, причем достижимой. Мы обсуждал сегодня с министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом, как мы к этой планке пройдем», — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что в результате введения западных санкций против России в торговле между двумя странами «появились новые возможности». Для таиландской экономики санкции — это шанс прийти на российский рынок и заполнить освободившиеся ниши, для российских предприятий — возможность переориентировать свою продукцию на новые рынки сбыта, отметил министр.