Тель-Авив, Израиль, , 01:23 — REGNUM Родители президента Украины Владимира Зеленского уехали в Израиль и уже получили гражданство.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

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Сообщается, что родители Зеленского обосновались в городе Ришпон. Живут в собственном особняке с бассейном с морской водой, купленном за 8 млн долларов. Охраняет их британский спецназ из четырёх человек.

Соседом Зеленских якобы является украинский олигарх Игорь Коломойский, который и дал «путёвку в жизнь» нынешнему украинскому президенту, пишет телеграм-канал «Незыгарь».

Как сообщало ИА REGNUM, в сети обсудили ответ главы Чечни Рамзана Кадырова на намерение Зеленского противостоять России десят лет.