Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 01:16 — REGNUM Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками населённого пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пострадавших мирных жителях поступила по оперативной линии СЦКК ДНР. Уточняется, что в результате обстрела украинскими карателями населённого пункта Старомихайловка пострадали мужчина и женщина 1954 года рождения, прожживающие на улице Артёма. О состоянии пострадавших информация не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле посёлка городского типа Старомихайловка в ДНР. Украинские боевики вели обстрел со стороны населённого пункта Красногоровка и выпустили десять снарядов калибром 122 мм.

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