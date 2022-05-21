В подъезде дома в московской деревне неизвестный открыл стрельбу
Московская область, 22 мая, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Сообщается о стрельбе в одном из подъездов в ЖК «Спутник» в московской деревне Мякинино.
Пистолет
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«По словам жильцов, неизвестный мужчина зашел в подъезд и открыл огонь. Предварительно, пострадали двое. Полиция уже работает на месте происшествия», — пишет телеграм-канал Mash.
Подробности выясняются.
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