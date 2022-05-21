Женева, Швейцария, 22 мая, 2022, 01:05 — ИА Регнум. 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения пройдёт с 22 по 28 мая в Женеве. Главный ежегодный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые с 2019 года организуется в очном формате.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Главной темой мероприятия, в котором примут участие представители 194 государств, включая Россию, станут вопросы готовности мировой системы здравоохранения к реагированию на чрезвычайные ситуации с учётом опыта пандемии COVID-19.

Участники мероприятия обсудят дорожную карту по профилактике неинфекционных заболеваний на 2023–2030 годы, план действий по борьбе с туберкулезом и полиомиелитом, эпилепсией и другим неврологическими расстройствами, а также стратегию в области безопасности продовольственных продуктов.

Ассамблея также должна утвердить генерального директора ВОЗ на следующий пятилетний срок. Ранее на этот выдвинута была кандидатура действующего главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.