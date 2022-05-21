Москва, 22 мая, 2022, 00:51 — ИА Регнум. По данным, опубликованным департаментом культуры Москвы, за 2021 год больше всех задекларировал доход президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков.

Premier.gov.ru Владимир Спиваков и Владимир Путин. 05.03.2012

Доход дирижера составил 158,3 млн рублей. В собственности у Владимира Спивакова два земельных участка, в совместной с супругой — квартира и жилой дом. Музыканту удалось увеличить доход более чем в два раза в сравнении с 2020 годом — тогда он заработал 61,6 млн рублей.

Художественный руководитель «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» Игорь Бутман заработал 96 млн рублей. Владеет двумя жилыми домами, шестью квартирами (одна в США и одна в ОАЭ), также в собственности два земельных участка и автомобиль.

На третьем месте по доходам деятелей культуры — художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина с доходом 71,49 млн руб. В собственности у известной певицы жилой дом, квартира, есть доля в квартире площадью 124,9 кв. метра, два земельных участка, гараж, баня и Mercedes-Benz.

Чуть меньше доходы показали директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели (60 млн рублей), художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков (59,9 млн рублей), художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина (35,7 млн рублей), худрук «Хора солистов» Михаил Турецкий (29 млн рублей), Владимир Машков (27,49 млн рублей).