Нальчик, , 00:51 — REGNUM Ребёнок и двое взрослых пострадали в результате ДТП с последующим возгоранием автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 21:00 мск 21 мая на 437-м километре федеральной автодороги «Кавказ». По предварительной информации, местный житель, 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114 не справившись с управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб уличного освещения. После столкновения автомобиль загорелся.

В результате ДТП пострадали водитель и два его пассажира, в том числе ребёнок. все пострадавшие были доставлены в медучреждение для осмотра врачами. На место происшествия выехали сотрудники полиции для установления причин и обстоятельств ДТП.

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