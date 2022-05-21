Афины , 22 мая, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Первый возможный случай заражения обезьяньей оспой изучается в Греции. Об этом 21 мая сообщает национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY).

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Возможное заражение обезьяньей оспой было выявлено у 29-летнего мужчины, туриста из Великобритании. Он со своей спутницей приехал отдыхать на остров Кефалония и обратился в клинику с симптомами, сходными с характерными для обезьяньей оспы.

Мужчина с признаками обезьяньей оспы был помещён медицинскими властями в специализированную больницу «Аттикон» в Афинах. Он находится в изолированном боксе с отрицательным давлением, его обследует научный персонал больницы. Спутница мужчины также находится в клинике, но у неё не наблюдается никаких симптомов заболевания.

Уточняется, что результаты лабораторных исследований образцов, взятых у пациента, будут готовы 23 мая.