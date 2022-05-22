Альбалате-дель-Арзобиспо, , 00:22 — REGNUM Власти Испании объявили об открытии страны для всех туристов, в том числе и из России, при условии, что у въезжающего есть ПЦР-тест на COVID-19.

Полукруглая площадь Испании. Севилья Lobillo

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«Так, с 21 мая граждане стран, не входящих в Евросоюз, которые въезжают в Испанию по морю или воздушной авиацией, могут предъявлять по прибытии только справку с ПЦР- или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно», — информирует La Informacion.

Принимается и сертификат вакцинации, одобренный Минздравом Испании или справка о перенесенном коронавирусе в течение 180 дней. Детям до 12 лет никаких ковидных документов предъявлять не надо.

Отмечается, что российские вакцины Испания не признаёт.

Спрос на въезд в страну уже сейчас близок к допандемийным показателям. До 21 мая при въезде требовались признанные в ЕС COVID-сертификаты.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в апреле 2022 года в испанском автономном сообществе Мадрид начал свою циркуляцию вирус, который вызывает оспу обезьян.