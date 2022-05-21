Москва, , 23:52 — REGNUM Ни одна из стран мусульманского мира не присоединилась к политике введения санкций против России. Это объясняется тем, что исламский мир с пониманием относится к решению президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил 21 мая в интервью телеканалу «Россия-24» председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Российской Федерации Равиль Гайнутдин.

Равиль Гайнутдин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Весь исламский мир, арабский мир с пониманием относятся к решению нашего президента, они ждут победы российской политики, и они абсолютно не заинтересованы в гегемонии одного только государства и создании однополярного мира. Поэтому арабский мир не ввел против России никаких санкций», — подчеркнул глава ДУМ.

По словам Гайнутдина, «исламский мир глубоко уважает нашу страну и наших мусульман».

Ранее свою благодарность «от лица тридцати миллионов мусульман России» выразил странам мусульманского мира глава Чечни Рамзан Кадыров. В марте 2022 года, перечислив государства, не поддержавшие санкции Запада против России, он написал:

«Весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла!»

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