Донецк, , 23:36 — REGNUM При обстреле Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала девушка. Об этом 21 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении девушки 2006 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Сафонова 2/1, — говорится в сообщении. — Пострадавшая с тяжелыми осколочными ранениями госпитализирована в Республиканский травматологический центр».

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка.