Железноводск, Ставропольский край, , 23:31 — REGNUM В Ставропольском крае прошло выездное совещание комитета краевой думы по инвестициям курортам и туризму. В ходе обсуждения вопроса о реализации программы курортного сбора прозвучало предложение об увеличении его суммы. С этой инициативой выступил глава Железноводска Евгений Бакулин. По его словам, «50 рублей, конечно, хорошо, но надо выходить на 100».

Кавминводы Telegram-канал главы Ставропольского края

«Конечно, я полностью поддерживаю продление курортного сбора, для нашего курорта это стало важнейшим источником финансирования благоустройства и содержания курортной инфраструктуры. И конечно, я предложил незначительно поднять сумму сбора, что позволит нам сделать ещё больше объектов для наших гостей и жителей курорта», — написал мэр по итогам совещания в своем Telegram-канале.

Напомним, Ставропольский край является одним из четырех субъектов РФ, ставших в 2018 году участниками пилотного проекта по внедрению курортного сбора. В настоящее время его величина составляет 50 рублей с человека в сутки. В течение 2021 года в крае собрали около 270 млн рублей курортного сбора, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. По планам на 2022 год должно быть собрано более 265 млн рублей.