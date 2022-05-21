Архангельск, , 23:30 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отчитался о доходах за 2021 год. Согласно опубликованным сведениям, годовой доход чиновника составил чуть более пяти миллионов рублей.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области © Пресс-служба губернатора Архангельской области

Глава региона задекларировал квартиру площадью 63,9 кв метра, а также мотоцикл Honda CMX 1100D.

В пользовании у губернатора находится квартира площадью 92 квадратных метра. А двое его несовершеннолетних детей имеют в пользовании квартиру 78,4 квадратного метра. Двое его несовершеннолетних детей имеют в пользовании квартиру 78,4 квадратного метра.

Данных о доходах и имуществе супруги губернатора в декларации нет.

Напомним, в 2020 году Цыбульский заработал 5,81 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доход мурманского губернатора составил 3,7 млн рублей, а главы Коми — 8,1 млн рублей.