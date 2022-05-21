Москва, , 23:20 — REGNUM Сербия будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно. Об этом 21 мая заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Таким образом президент ответил на вопрос журналистов, которые спросили главу государства в субботу о предложении части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины.