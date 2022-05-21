Оттава, 21 мая, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Премьер-министр КанадыДжастин Трюдо 21 мая поздравил от имени правительства своей страны лидера Лейбористской партии АвстралииЭнтони Альбанезе с победой на федеральных выборах в Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Он подчеркнул, что «с нетерпением ждет возможности начать работу с избранным премьер-министром Альбанезе над углублением отношений между двумя странами на благо как канадцев, так и австралийцев».

21 мая в Австралии прошли парламентские выборы. Согласно последним данным ЦИК, по итогам обработки 64% бюллетеней Лейбористская партия, находящаяся в оппозиции с 2013 года, получает в новом составе Палаты представителей (нижней палаты парламента) как минимум 73 места, Либеральная партия Австралии — 53, а независимые депутаты — девять.