Ставрополь, 21 мая, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении экс-депутата думы Ставропольского края Владимира Дорошенко. Его признали виновным в даче взятки сотрудникам ФСБ. По решению Александровского районного суда он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима на семь лет, сообщили 21 мая в пресс-службе судебной инстанции. Кроме того, Дорошенко обязали выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки — 2 млн рублей.

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Помимо бывшего депутата, приговор вынесен и в отношении посредника во взяточничестве. Его лишили свободы на три года. Как отметили в суде, сторона защиты намерена обжаловать приговор, так как считает его несправедливым.

Как сообщало ИА REGNUM, самый молодой депутат законодательного собрания Ставропольского края Владимир Дорошенко был задержан 29 марта 2021 года по подозрению в даче взятки в размере 1 млн рублей сотрудникам ФСБ за прекращение проведения проверки по факту хищения денежных средств гранта, выделенного на развитие возглавляемого им сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива.

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