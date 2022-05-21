Москва, 21 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Из России на Украину доставлено более 21 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 21 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«РФ на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлено 21 580,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1 039 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки восемь.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами ПВО ещё один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области.