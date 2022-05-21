Москва, , 22:46 — REGNUM Белоруссия окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров, сообщила 21 мая пресс-служба МЧС Белоруссии.

Лесной пожар Carl Osbourn

«Авиация МЧС Республики Беларусь окажет помощь в борьбе с лесными пожарами на территории Турецкой Республики», — заявили в МЧС.

19 мая в соответствии с решением президента республики два вертолета Ми-8 и группа специалистов уже направились в Турцию для выполнения задач по тушению пожаров в экосистемах.

21 мая они прибыли в точку назначения.

В МЧС заметили, что сотрудничество Белоруссии и Турции в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет многолетний опыт. Так, в 2021 году в ходе ликвидации пожаров в Турецкой Республике белорусские авиаторы выполнили 295 боевых вылетов с общим налетом более 468 часов.