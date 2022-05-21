Донецк, 21 мая 2022, 22:45 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 21 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка.