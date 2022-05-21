Краснодар, , 22:44 — REGNUM Состоялся футбольный матч «Ахмат» — «Краснодар». Он стал завершающим в чемпионате страны среди клубов Премьер-лиги и завершился ничьей. Чеченская команда играла на выезде на поле соперника. Счет матча — 1:1. На 67-й минуте счет открыл нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, счет сравнял на 90-й минуте Эдуард Сперцян.

Футбол

По итогам сезона «Ахмат» занял седьмую строчку турнирной таблицы. Чеченская команда одержала 13 побед в 30 матчах.

«Болельщикам нравится, что «Ахмат» играет в созидательный, атакующий футбол. Главному тренеру Андрею Талалаеву вместе с помощниками удалось привить коллективу свой, узнаваемый стиль», — прокомментировал работу любимой команды спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Читайте также: ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ