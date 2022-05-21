21 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 23:35 — REGNUM Член парламента Великобритании Андреа Ледсом заявила о возможности возгорания в здании парламента в любой момент и призвала произвести реновацию здания. Пожар в Вестминстерском дворце может быть похожим на пожар в Соборе Парижской Богоматери в 2019 году. По ее мнению, ремонтные работы в Вестминстере могут стоить от 7 до 13 млрд фунтов, причем стоимость можно будет снизить только случае «временного переезда» членов обоих палат парламента для заседаний в другое место. Реставрация по предварительным расчетам займет от 19 до 28 лет или от 12 до 20 лет при полном освобождении здания.

Арт ван дер Нер. Ночной пожар. 1650-е

Напомним, здания британского парламента были построены в 1837–1869 годах, система канализации была установлена в 1888 году. В ходе реставрации будут проведены работы по повышению противопожарной безопасности, обновлению электропроводки и работы по консервации.

Некоторые пользователи отметили, что они будут рады, если парламент сгорит, потому что Великобритании давно пора избавиться от странных, смехотворных и никому не нужных традиций.

«Андреа Ледсом вообще сказала нечто более, чем возможное. Если он загорится, лично я бы дал ему догореть. Тогда мы бы смогли начать все с нуля без устаревших ритуалов и бездельничества», — написал @ParkerColin.

«Я приду 5 ноября (ночь Гая Фокса, или ночь костров — национальный праздник в Великобритании. — прим. Д. С.), когда оно всё поднимется на воздух», — прокомментировал @jackiefromaccy.

Вестминстерский дворец, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

«Будут ли какие-то недостатки в том, что кто-то удостоверится, что все двери будут закрыты в это время?» — спросил @da5705.

«Пальцы скрестил», — добавил @perilousbanana.

«Учитывая, что никто внутри не пострадает, это может быть лучшим решением. Нам нужно современное здание, и нам нужно отказаться этого руританского абсурда (Руритания. — вымышленная страна, используемая для обозначения центральновропейской страны с монархической формой правления. — прим. Д. С.). И должно быть электронное голосование, мы живем в XXI веке», — считает @SharonHawthorn1.

«У меня есть спички, если ей нужны», — прокомментировал @Ddraiggochjuzzi.

«Пришло время! Тогда у нас наконец-то будет современный парламент, который подходит для демократии XXI века!» — согласился @RHHassall.

В комментариях поинтересовались, с какой целью депутат говорит о необходимости реставрации. Некоторые пользователи считают, что она уже не боится говорить о том, как очередные миллиарды фунтов будут украдены во время ремонта.

«Она предупреждает нас как дружелюбный инсайдер, или она слишком уверена в том, что им многое сошло с рук, и теперь она не чувствует, что их планы нужно скрывать?» — спросил @CJNMcG.

Многие комментаторы предложили снести здание Вестминстерского дворца или сделать из него музей, а новый парламент открыть за пределами Лондона.

«Продайте его. Превратите в музей или отель для богатых. Переведите депутатов в новый парламент за границами Лондона. И Уайтхолл (здание британского правительства. — прим Д. С.) тоже закройте, переместите министерства в регионы — пенсионное в Портсмут, оборону в Данстэбл, культуру в Карлайл, казначейство в Тонипанди», — прокомментировал @RussInCheshire.

«Пусть горит, потом постройте что-то новое, пригодное для своих целей. Вне Лондона. А участок на берегу Темзы продайте, чтобы заплатить за новый парламент. Выигрышная ситуация для всех», — предложил @GetExBritDone.

Клод Моне. Чайки. Река Темза в Лондоне. Здание парламента. 1903-1904

«Будет дешевле снести его и построить новый где-то еще. Может быть, в Ливерпуле или Лидсе, чтобы они туда добирались на HS2 (высокоскоростная железная дорога через Великобританию, которую обещают построить к 2035 году. — прим. Д. С.)», — написал @DaveCampaigns.

В комментариях также уточнили, как именно сгорит парламент, случайно или у депутатов есть какой-то план.

«Случайно или мы планируем восстание?» — уточнил @RussInCheshire.

«Это факт или план? Сделайте это подарком на платиновый юбилей королеве», — посоветовал @Charles69 700 909.

«Это угроза или обещание?» — поинтересовался @greywulf.