Эксперт: США повторяют на Украине те же ошибки, что и в Афганистане
Москва, 21 мая, 2022, 22:43 — ИА Регнум. США допустили на Украине ту же ошибку, что и в Афганистане, когда направили Киеву ресурсы без чёткого плана и понимания происходящего. Об этом 21 мая заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события», — заявил Риттер.
По мнению военного, у американских чиновников сложилось ложное представление об Украине как об «отважном и благородном оплота свободы и демократии», в то время как на деле Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.