Москва, 21 мая, 2022, 22:43 — ИА Регнум. США допустили на Украине ту же ошибку, что и в Афганистане, когда направили Киеву ресурсы без чёткого плана и понимания происходящего. Об этом 21 мая заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США — Украина

«Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события», — заявил Риттер.

По мнению военного, у американских чиновников сложилось ложное представление об Украине как об «отважном и благородном оплота свободы и демократии», в то время как на деле Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.