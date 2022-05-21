Москва, , 22:39 — REGNUM Российские члены экипажа МКС осмотрели американский корабль Starliner, который в ночь на 21 мая пристыковался к станции после нескольких сбоев, передает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Олега Артемьева.

МКС

По его словам, члены экипажа осмотрели корабль, индикатор невесомости и человекоподобное тестовое устройство «Рози Рокетир».

Задача устройства — с помощью 15 датчиков измерять нагрузки, которые в дальнейшем придётся испытать астронавтам.

В ночь на 21 мая разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner произвёл стыковку с Международной космической станцией (МКС) спустя сутки после старта.

За два часа до этого Starliner произвел несколько коррекционных маневров и сблизился с МКС на расстояние около 400 метров, после чего медленно начал приближаться к своей цели.

Изначально планировалось, что корабль пристыкуется к станции в 02:10 мск, однако во время стыковки возникло несколько технических неполадок, в том числе со стыковочным механизмом.