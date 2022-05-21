Москва, , 22:36 — REGNUM Жилые дома в Николаевке Луганской Народной Республики из артиллерийских орудий обстреляли боевики националистических батальонов и военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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По его словам, данная провокация украинской стороны была проведена в целях дискредитации Вооруженных сил (ВС) России перед мировой общественностью.

«В ходе провокации боевики нацбатальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения», — сказал он.

По его словам, фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями, провели иностранные и украинские журналисты.