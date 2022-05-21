Лондон, , 22:08 — REGNUM Союзники по НАТО намерены рассмотреть вопрос о вооружении Молдавии по стандартам альянса. На днях в Молдавии с визитом побывали дипломаты из Великобритании. Поездка состоялась на фоне дискуссий о возможных поставках этой стране вооружения и боевой техники. О проработке этой темы сообщила The Daily Telegraph глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам вопрос вооружения Молдавии по стандартам НАТО связан с намерениями защитить эту республику от «угрозы вторжения» России. Если союзники по НАТО примут план, то Молдавия получит современное вооружение взамен техники советских времен, а её солдаты получат навыки его применения.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что высказывание его коллеги из Великобритании о вероятном нападении России на Прибалтику и Молдавию являются примером фейка.

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