Москва, , 22:02 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) почти 19 тыс. человек. Об этом 21 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию РФ эвакуированы 18 873 человека, в том числе 2 282 ребенка», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 396 798 человек, из которых 234 762 ребенка.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 174 самолета и 125 вертолетов ВСУ.