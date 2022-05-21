Москва, , 22:00 — REGNUM В Мариуполе сохраняется спокойная ситуация, что даёт основания для надежды на скорое наступление мирной жизни. Об этом 21 мая заявил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было «прилетов» по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь», — заявил Иващенко.

По его словам, в городе полностью разрушено до 15% домов и частных домовладений.

«Точные цифры будем знать, когда у нас будет полная база», — уточнил он.