Москва, 21 мая, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В Мариуполе сохраняется спокойная ситуация, что даёт основания для надежды на скорое наступление мирной жизни. Об этом 21 мая заявил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было «прилетов» по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь», — заявил Иващенко.

По его словам, в городе полностью разрушено до 15% домов и частных домовладений.

«Точные цифры будем знать, когда у нас будет полная база», — уточнил он.