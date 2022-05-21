Москва, 21 мая, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин провёл телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, сообщил в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

«Министр Остин поговорил с украинским министром Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные нужды Украины в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет под эгидой США 23 мая», — заявил Кирби.

В рамках контактной группы более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине.

Кроме того, Остин напомнил, что 19 мая президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить 100 млн долларов на помощь Киеву в сфере безопасности.

Данный пакет помощи, среди прочего, включал артиллерию, средства связи, военный транспорт, полевое оборудование и запасные части.