Москва, 21 мая 2022, 21:52 — REGNUM Посольство США на Украине опубликовало 21 мая в Twitter картину Ильи Репина «Запорожцы», дорисовав на неё президента США Джо Байдена.

Илья Репин. Запорожцы. 1891
Илья Репин. Запорожцы. 1891

Американский лидер занял место центрального персонажа оригинала картины сидит за столом и подписывает «закон о дополнительных ассигнованиях Украине».

«Авторская визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный дополнительный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в подписи публикации.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».