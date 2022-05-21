Москва, , 21:52 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках за сутки обезвредили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 21 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Саперы Минобороны России

«Отряды разминирования ВС РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов, — сказал он. — … Обнаружено и обезврежено 9 255 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 1 659».

По его словам, саперы ВС РФ и МЧС РФ всего проверили 1 620,09 га, 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что крупная партия оружия США и стран Европы, предназначенная для украинских боевиков, уничтожена ударом российских высокоточных ракет «Калибр» в Житомирской области.