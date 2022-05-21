Москва, , 21:48 — REGNUM Вооруженные силы Украины и боевики теробороны разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детских садах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и населенных пунктах ДНР. Об этом 21 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Специальная военная операция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО», — заявил Мизинцев.

В Донецкой Народной Республике речь идёт о территории школы №2 в Бахмуте, здании профессионального училища №77 в Часов Яре, в детском саду «Солнышко» и школе №1 в поселке Новоэкономическое. По словам генерал-полковника, местное население из близлежащих домов не эвакуировали, и неонацисты используют его как живой щит.

В Николаеве речь идёт о здании детского сада №141 «Звёздочка» и территории судостроительного лицея, где подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО.

«В Днепре в школе №119 боевиками территориальной обороны оборудован опорный пункт, склад боеприпасов, размещена бронетехника и артиллерия», — подчеркнул Мизинцев.

ВСУ также оборудовали опорный пункт и в здании лицея №2 и центре внешкольной работы Путивля (Сумская область). Местных жителей удерживают в подвалах под предлогом обеспечения безопасности.