Грозный, 21 мая 2022, 21:44 — REGNUM Украинская армия и неонацисты продолжают использовать население в качестве живого щита. Такие методы националисты используют не впервые, во многих населенных пунктах Донбасса. Не стала исключением и Камышеваха — населенный пункт в ЛНР. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, бойцы чеченских спецподразделений во главе с командиром специального полка полиции МВД по ЧР Замидом Чалаевым уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе Камышевахи.