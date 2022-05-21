Грозный, 21 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Украинская армия и неонацисты продолжают использовать население в качестве живого щита. Такие методы националисты используют не впервые, во многих населенных пунктах Донбасса. Не стала исключением и Камышеваха — населенный пункт в ЛНР. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Штурм данного населенного пункта сопряжен с некоторыми рисками для мирного населения. Националисты неизменно придерживаются своей трусливой стратегии — они используют мирных людей в качестве живого щита. В этот раз огневые точки выбраны в школе и в частных секторах», — написал Кадыров.

По его словам, бойцы чеченских спецподразделений во главе с командиром специального полка полиции МВД по ЧР Замидом Чалаевым уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе Камышевахи.