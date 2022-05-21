Москва, 21 мая, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Мирные граждане пострадали в результате обстрела по посёлку Белозерка в Херсонской области со стороны Украины, говорится 21 мая в Telegram-канале военно-гражданской администрации области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По предварительным данным, погибли трое граждан и около десяти получили ранения.

«За поражение в Мариуполе и на фронтах Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния. Сегодня в результате удара, нанесенного по населенному пункту Белозерка, по предварительным данным, погибли три и ранены десять мирных граждан», — сообщили в администрации.