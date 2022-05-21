Москва, 21 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Азербайджана, который произошёл около часа дня по московскому времени, один военнослужащий Армении получил ранение, сообщило 21 мая Минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Двадцать первого мая примерно в 14:05 азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским боевым позициям, дислоцированным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. В результате лёгкое огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой службы Гор Гюлсарян», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате ответных действий азербайджанские подразделения прекратили огонь, заявили в минобороны.

Состояние раненого военнослужащего удовлетворительное.

Ранее об обстреле со стороны Армении в 15:30 по московскому времени заявило Минобороны Азербайджана