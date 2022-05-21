Луганск, , 21:30 — REGNUM Наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе продолжают силы Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 мая заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко РИА Новости.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Подразделения Народной милиции (ЛНР) отбили противника (украинских силовиков) на разных участках на расстояние более 5 км и продолжают наступление по ряду направлений», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в пресс-службе военного ведомства ЛНР сообщили, что Народная милиция ЛНР очистила от украинских нацистов село Новозвановка под городом Попасная в Северодонецком районе.