Луганск, 21 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе продолжают силы Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 21 мая заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Подразделения Народной милиции (ЛНР) отбили противника (украинских силовиков) на разных участках на расстояние более 5 км и продолжают наступление по ряду направлений», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в пресс-службе военного ведомства ЛНР сообщили, что Народная милиция ЛНР очистила от украинских нацистов село Новозвановка под городом Попасная в Северодонецком районе.