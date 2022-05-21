Донецк, , 21:21 — REGNUM Военнослужащие ВСУ не стараются сохранить своих бойцов, спасать раненых не в правилах украинских военных. Об одном факте такого предательства рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

По его словам, ВСУ накрыли шквалом минометного огня место, где находилась раненная девушка-снайпер. Она сообщила по рации о своем ранении, попросив эвакуировать её. Однако ответом сотоварищей по оружию стал огонь из минометов по данному квадрату. Этот случай произошел, по словам Алаудинова в районе промзоны города Рубежное в Донбассе.

«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», — рассказал Алаудинов, отметив, что если бы раненая сдалась в плен, то осталась бы жива.

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