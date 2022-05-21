Донецк, 21 мая 2022, 21:21 — REGNUM Военнослужащие ВСУ не стараются сохранить своих бойцов, спасать раненых не в правилах украинских военных. Об одном факте такого предательства рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
По его словам, ВСУ накрыли шквалом минометного огня место, где находилась раненная девушка-снайпер. Она сообщила по рации о своем ранении, попросив эвакуировать её. Однако ответом сотоварищей по оружию стал огонь из минометов по данному квадрату. Этот случай произошел, по словам Алаудинова в районе промзоны города Рубежное в Донбассе.
Читайте также: Члены нацбатов с «Азовстали» отбирали еду у военнослужащих ВСУ