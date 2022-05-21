Бергамо, Италия, , 21:14 — REGNUM Сегодня, 21 мая, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче 38-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, де Рон, Джимсити, Копмейнерс, Фройлер, Хатебур, Дзаппакоста, Пашалич, Бога, Сапата.

Запасные: Мэле, Михайла, Демирал, Росси, Пессина, Скальвини, Циттадини, Спортьелло, Миранчук, Иличич, Сиссе.

«Эмполи»: Викарио, Какаче, Стоянович, Луперто, Вити, Хендерсон, Асллани, Бандинелли, Журковский, Кутроне, ла Мантиа.

Запасные: Уйкани, Штулац, Романьоли, Байрами, Ди Франческо, Бенасси, Фаццини, Фурлан, Инносенти, Исмайли, Балдианзи, Паризи.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.